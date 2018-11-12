СМИ: заявившую о ненужности молодежи свердловскую чиновницу не стали увольнять
Главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких не стали увольнять после скандала, сообщает URA.Ru.
На встрече с волонтерами в Кировграде чиновница заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать». Слова Глацких вызвали широкий общественный резонанс.
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Источник в аппарате губернатора региона заявил, что Глацких объявят выговор. Как отмечает портал, ожидалось, что после служебной проверки чиновницу уволят с должности.
И. о. директора департамента информполитики Свердловской области Юлия Прыткова заявила, что у нее нет информации о завершении служебной проверки.
Ранее сообщалось, что Глацких потеряла свой пост в «Единой России».