СМИ: заявившую о ненужности молодежи свердловскую чиновницу не стали увольнять

Главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких не стали увольнять после скандала, сообщает URA.Ru.

На встрече с волонтерами в Кировграде чиновница заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать». Слова Глацких вызвали широкий общественный резонанс.

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Источник в аппарате губернатора региона заявил, что Глацких объявят выговор. Как отмечает портал, ожидалось, что после служебной проверки чиновницу уволят с должности.

И. о. директора департамента информполитики Свердловской области Юлия Прыткова заявила, что у нее нет информации о завершении служебной проверки.

Ранее сообщалось, что Глацких потеряла свой пост в «Единой России».