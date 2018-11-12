СМИ: заявившую о ненужности молодежи свердловскую чиновницу не стали увольнять

Директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких YouTube

Главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких не стали увольнять после скандала, сообщает URA.Ru.

На встрече с волонтерами в Кировграде чиновница заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать». Слова Глацких вызвали широкий общественный резонанс.

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Источник в аппарате губернатора региона заявил, что Глацких объявят выговор. Как отмечает портал, ожидалось, что после служебной проверки чиновницу уволят с должности.

И. о. директора департамента информполитики Свердловской области Юлия Прыткова заявила, что у нее нет информации о завершении служебной проверки.

Ранее сообщалось, что Глацких потеряла свой пост в «Единой России».