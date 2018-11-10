Установлены личности отравившихся членов семьи из Электростали

В подмосковном городе Электросталь насмерть отравились четверо членов семьи, в том числе двое детей, их личности установлены, передает ФАН со ссылкой на источник.

Сообщается, что погибших звали Олеся Г., Рафик З., Руслан Г. 2009 года рождения и Виктор Г. 2016 года рождения.

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Как отмечается, в полицию с заявлением обратился бывший муж погибшей.

По предварительным данным, семья отравилась продуктами питания. РЕН ТВ сообщает, что семья могла отравиться просроченным кефиром, так как была неблагополучной и питалась выброшенными продуктами.

Ранее в СК назвали возможную причину смерти семьи в Электростали.