Глава МВД рассказал о репутационных проблемах министерства

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил о том, что дело полковника МВД Дмитрия Захарченко нанесло сильный урон имиджу министерства.

«Не скрою, это было очень сильным репутационным ударом по имиджу министерства внутренних дел, но могу сказать, что подавляющее большинство подобных фактов выявляются сотрудниками наших подразделений собственной безопасности», — сказал Колокольцев.

Глава МВД также рассказал о том, что в 2018 году из ведомства были уволены 300 человек после поступления жалоб на них от граждан, 65 из них были уволены за утрату доверия. Всего, по его словам, с начала года поступило 45 тысяч сигналов от россиян в отношении «предосудительных действий» сотрудников МВД.