В Австралии мужчина с ножом напал на полицейских

Мужчина с ножом напал на полицейских в австралийском городе Мельбурн, передает телеканал 9 News.

Сообщается, что в результате нападения были госпитализированы три человека.

По данным местной полиции, нападавший был задержан и доставлен в больницу в критическом состоянии.

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Как отмечают СМИ, инцидент произошел после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции.

Ранее сообщалось, что женщина с ножом два часа баррикадировалась от полиции в кафе Мельбурна.