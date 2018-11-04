При столкновении самолетов над Оттавой погиб человек

В результате столкновения двух самолетов в небе над канадским городом Оттава погиб один человек, передает CBC.

По данным телеканала, погибший являлся пилотом разбившегося на дороге Макги самолета. Он скончался на месте происшествия из-за травм, несовместимых с жизнью, рассказали медики. Как отмечалось ранее, второму самолету удалось благополучно приземлиться в аэропорту Оттавы.

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Также стало известно, что разбившийся пилот перед крушением передал в Управление воздушным движением сообщение о том, что днище его самолета задело другое судно и повредило правое шасси.

Ранее CBC сообщил, что в небе над Канадой произошел инцидент с двумя самолетами.