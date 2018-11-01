Путин рассказал, что нужно для создания «соборного разума»

Необходимы совместные усилия для объединения людей, консолидации работы гражданского общества и государства, создания «соборного разума» и «соборного опыта», заявил президент России Владимир Путин.

Президент в четверг участвует в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященном его 25-летию.

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«Сегодня понимание такой сложности развития цивилизаций служит фундаментальной основой для многополярного мира, отстаивания принципов международного права, и вес влияния полюсов будущего развития, конечно же, прежде всего, будет определяться их экономической, научной, культурной, духовной и человеческой основой, потенциалом.

Вот почему так важны наши и ваши, уважаемые друзья, усилия, призванные объединять людей, консолидировать работу гражданского общества и государства, то, что наши предки называли «соборным разумом», «соборным опытом», — цитирует главу государства РИА «Новости».

Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор» была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.