Решивший питаться на прожиточный минимум депутат «сделал выводы»

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал о попытках разнообразить меню при прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей в месяц, передает РИА «Новости».

«Я сделал выводы из первой недели и понял, что надо значительно больше покупать моркови и лука, потому что они закончились у меня достаточно быстро, в первую очередь кончились. И я побольше купил курицы, потому что очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше», — сказал Бондаренко.

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Он также отметил, что потратил на вторую закупку 875 рублей, купив чуть меньше хлеба и картофеля, чтобы взять немного больше курицы. Неделей раньше, по словам Бондаренко, ему пришлось потратить на 15 рублей больше выделенной суммы.

Ранее сообщалось, что Бондаренко похудел за неделю на прожиточном минимуме.