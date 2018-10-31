НАК: у погибшего в Архангельске взорвался в руках неустановленный предмет

Лицо, предположительно устроившее взрыв на входе в здание УФСБ в Архангельске, получило ранения, несовместимые с жизнью, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА «Новости».

«В Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ России произошел взрыв. По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщили в НАК.

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Отмечается, что место взрыва обследуют специалисты-взрывотехники.

Ранее СМИ писали, что взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел из-за самоподрыва.