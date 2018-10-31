«Российская газета»: взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел из-за самоподрыва

Источник в силовых ведомствах Архангельской области сообщил, что взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва, передает «Российская газета».

«Вероятнее всего, это был самоподрыв», — сказал источник.

Отмечается, что погибший в результате взрыва не числится среди сотрудников управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Архангельске уточнили данные о пострадавших из-за взрыва в здании УФСБ.