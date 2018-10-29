Источник: в Москве задержали чиновника Минфина
Заместителя директора одного из департаментов Минфина России Павла Ефимова задержали по подозрению в обстреле человека в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
По данным агентства, Ефимов уже дал признательные показания.
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Как отмечается, чиновника обвиняют в обстреле человека из травматического пистолета.
Ранее в Главном управлении МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в Вознесенском переулке.