Источник: в Москве задержали чиновника Минфина

Заместителя директора одного из департаментов Минфина России Павла Ефимова задержали по подозрению в обстреле человека в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Ефимов уже дал признательные показания.

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Как отмечается, чиновника обвиняют в обстреле человека из травматического пистолета.

Ранее в Главном управлении МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в Вознесенском переулке.