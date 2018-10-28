Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах стрельбы в Питтсбурге

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что освещение Эйфелевой башни будет погашено в полночь на понедельник, 29 октября, в память о жертвах стрельбы в синагоге в американском Питтсбурге. Об этом градоначальник написала в своем твиттере.

Как правило, яркое освещение на главной достопримечательности Франции горит до 01.00 по местному времени.

Реклама

«В связи с нападением, произошедшем в синагоге, я выражаю полную поддержку еврейской общине и всем жителям Питтсбурга в целом. Я также хочу выразить свою солидарность с мэром Питтсбурга Биллом Педуто, который является моим другом. Париж и парижане поддерживают вас в этот трудный час», — написала Идальго.

В субботу утром (по местному времени) 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек. Нападавший был ранен в перестрелке с полицейскими и сдался правоохранителям.

Ранее сообщалось, что посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования в связи со стрельбой в Питтсбурге.