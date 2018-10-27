В США при стрельбе в синагоге погибли не менее четырех человек

В США в Питтсбурге неизвестные открыли стрельбу в синагоге, не менее четырех человек погибли, передает CBS Pittsburgh со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, погибших может оказаться больше — семь или восемь. Сообщается, что между нападавшими и полицейскими началась перестрелка.

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По предварительным данным, в выходной день в синагоге находилось много людей, некоторые до сих пор находятся внутри. Полиция сообщила о поступивших звонках от людей, которые забаррикадировались внутри здания.

Стрельба произошла в синагоге «Дерево жизни» в жилом районе Сквирел Хилл на окраине Питтсбурга, передает CBS Pittsburgh. Жителям близлежащих домов рекомендовали не покидать свои жилища, студентам расположенного неподалеку Университета Карнеги Меллон также запрещено выходить на улицу.