CNN: подозреваемый в рассылке пакетов с взрывчаткой жил в фургоне
Цезарь Сайок, подозреваемый в отправке посылок со взрывными устройствами, на момент предполагаемого преступления жил в фургоне, передает CNN со ссылкой американские правоохранительные органы.
По данным телеканала, 58-летнего Сайока выгнали из дома родители, поэтому мужчина переселился в обклеенный стикерами белый фургон.
Сообщается, что фургон после задержания был доставлен в отделение ФБР в Мирамаре, штат Флорида.
Накануне американские правоохранители изъяли 13 подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро. Вскоре после отправки 12-ой посылки полиции США удалось задержать подозреваемого.
Ранее стало известно, что подозреваемому в рассылке бомб в США предъявили обвинения.