CNN: подозреваемый в рассылке пакетов с взрывчаткой жил в фургоне

Цезарь Сайок, подозреваемый в отправке посылок со взрывными устройствами, на момент предполагаемого преступления жил в фургоне, передает CNN со ссылкой американские правоохранительные органы.

По данным телеканала, 58-летнего Сайока выгнали из дома родители, поэтому мужчина переселился в обклеенный стикерами белый фургон.

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Сообщается, что фургон после задержания был доставлен в отделение ФБР в Мирамаре, штат Флорида.

Накануне американские правоохранители изъяли 13 подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро. Вскоре после отправки 12-ой посылки полиции США удалось задержать подозреваемого.

Ранее стало известно, что подозреваемому в рассылке бомб в США предъявили обвинения.