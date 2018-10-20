Падение воздушной гимнастки в цирке в Новокузнецке попало на видео
Появилось видео, на котором запечатлен момент падения воздушной гимнастки с высоты на арену цирка в Новокузнецке, передает РИА «Новости».
Гимнастка выполняла акробатический номер на полотнах, однако сорвалась и упала на арену.
Как сообщил руководитель циркового коллектива «Ромашка» Павел Армянинов, гимнастка получила перелом руки.
Ранее сообщалось, что девушке была оказана первая медицинская помощь, затем ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу №29.