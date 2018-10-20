Падение воздушной гимнастки в цирке в Новокузнецке попало на видео

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Появилось видео, на котором запечатлен момент падения воздушной гимнастки с высоты на арену цирка в Новокузнецке, передает РИА «Новости».

Гимнастка выполняла акробатический номер на полотнах, однако сорвалась и упала на арену.

Как сообщил руководитель циркового коллектива «Ромашка» Павел Армянинов, гимнастка получила перелом руки.

Ранее сообщалось, что девушке была оказана первая медицинская помощь, затем ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу №29.