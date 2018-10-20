У проживавшего на границе с Россией украинца нашли взрывные устройства

Представители Госпогранслужбы Украины сообщили о том, что у жителя Черниговской области в Сновском районе, граничащем на севере с Россией, были найдены самодельные взрывные устройства и наркотики, передает УНН.

«В результате обыска в частном доме одного из граждан Украины в Сновском районе найдено 2 самодельных взрывных устройства, 2 запала УЗРГМ-2, незарегистрированный пневматический пистолет, 21 куст растений конопли, а также растительное вещество и семена конопли», — рассказали пограничники.

По словам представителей ведомства, обыск проводился в соответствии с постановлением суда.