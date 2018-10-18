Пескова спросили про ужесточение продажи оружия после расстрела в Керчи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы ужесточить продажу оружия в России после трагедии в Керчи понятны в эмоциональном плане, передает РИА «Новости».

Но, по его словам, сиюминутные и импульсивные меры вряд ли могут предотвратить массовые убийства.

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«В эмоциональном плане такая реакция понятна, но, конечно, здесь сначала предстоит самым тщательным образом проанализировать и разобраться с обстоятельствами произошедшего», — сказал Песков.

Он отметил, что предстоит точно определить все детали трагедии и только после этого специалисты должны предложить те или иные действия.

«Потому что, конечно, это очень опасная тенденция, и, безусловно, предстоит глубокий анализ, а главное — нужно будет принимать действенные меры для того, чтобы минимизировать, если не исключить полностью, такие риски в будущем. Здесь сиюминутные действия, импульсивные, они объяснимы, но они вряд ли помогут делу. Здесь нужен очень серьезный системный подход», — добавил Песков.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.