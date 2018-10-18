Число жертв стрельбы в колледже в Керчи возросло до 20

Число жертв стрельбы в керченском колледже возросло до 20 человек, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

Он также сказал, что удалось опознать восемь из десяти пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии.

В Керчи произошла атака на политехнический колледж. В совершении нападения подозревается 18-летний местный житель, он покончил с собой. В Крыму объявлен трехдневный траур.