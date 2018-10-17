В Росгвардии назвали взрыв в колледже в Керчи терактом

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Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов подтвердил, что взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел из-за срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв в колледже произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. По предварительным данным, погибли около 10 человек. Сообщается также о десятках пострадавших. По данным НАК, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.

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«Причина — взрыв самодельного взрывного устройства», — заявил Меликов.

Он добавил, что в настоящее время подразделения Росгвардии занимаются устранением последствий террористического акта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже в Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.