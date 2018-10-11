Во ФСИН рассказали, сколько займет реабилитация Сенцова

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко рассказал, как проходит процесс оздоровления украинского режиссера Олега Сенцова, отказавшегося от голодовки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Максименко, Сенцов следует рекомендациям врачей-диетологов и поправляется без осложнений, но его медикаментозная поддержка пока сохраняется.

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«Пока ориентировочно можно говорить о трех неделях [необходимых для реабилитации]», — сказал Максименко.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, почему на Западе интересуются судьбой осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.