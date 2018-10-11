Минздрав Приамурья отреагировал на выдачу зарплаты мелочью в мешках

Врач-педиатр из Приамурья Тамара Голубцова, которой выдали часть зарплаты в мешках с монетами общей массой 35 кг, сказала, что перед ней извинилась заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова, передает РИА «Новости».

По словам Голубцовой, ей выдали часть зарплаты мелочью из-за ее нежелания оформить карту «Мир». Для того, чтобы поднять мешки ей требуется помощь сына.

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«За меня заступился губернатор, вчера домой мне звонила замминистра Жарновникова, принесла извинения за администрацию нашей больницы. Экономист больницы позвонила и сказала: «В дальнейшем мы не будем вам препятствовать, в какой форме вы привыкли, так и будете получать», — рассказала Голубцова.

Она также сообщила, что зарплату мелочью частично получили еще несколько ее коллег без банковских карт.

«Они промолчали, да и все. Некоторые даже стесняются, что они без карточек, что карточка — это чуть ли не визитное лицо человека, я так не думаю», — заявила она.

По ее словам, таких людей было в списке пять или шесть человек.

Ранее сообщалось, что педиатру из Приамурья выдали зарплату в мешках с монетами.