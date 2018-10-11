В США арестовали мужчину за планы устроить взрыв на выборах

В Соединенных Штатах задержан 56-летний житель штата Нью-Йорк, который хотел устроить взрыв в Вашингтоне в день выборов в конгресс. Об этом сообщается на сайте офиса федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка.

По данным офиса прокурора, подозреваемый Пол Розенфельд намеревался устроить взрыв на Национальной аллее в Вашингтоне. Тем самым он хотел привлечь внимание к своей политической позиции.

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«План Розенфельда осуществить взрыв в день выборов противоречит нашим демократическим принципам», — подчеркнул федеральный прокурор США Джеффри Берман.

Также отмечается, что мужчина собрал самодельное взрывное устройство весом около 200 фунтов (90,2 кг).

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американская Демократическая партия превратилась «в мафию левого толка».