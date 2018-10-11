У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло пять землетрясений

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло несколько землетрясений, магнитуда самого сильного из них составила 7,0. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

По данным службы, первое землетрясение в 132 км на восток от населенного пункта Кимбе обладало силой 6,1.

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Эпицентр самого сильного землетрясения находился в 124 км к востоку от Кимбе. Его очаг находился на глубине 39,5 км.

Позднее были зафиксированы еще три землетрясения, сила которых составила 6,3, 5,9 и 5,7.

Информации о жертвах и разрушениях в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что у берегов Явы произошло землетрясение магнитудой 6,0.