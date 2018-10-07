Минюст Ирака предложил России новые соглашения об обмене осужденными

Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли в ходе встречи с российским послом Максимом Максимовым призвал Россию заключить новые соглашения об обмене осужденными, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра.

Глава минюста отметил, что странам необходимо активизировать двусторонние соглашения. Аз-Замли призвал к заключению новых соглашений по обмену осужденными на взаимной основе, а также других соглашений для организации дел подданных обеих стран.

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Из документа следует, что иракское правительство стремится к укреплению двусторонних отношений с Россией во всех областях, в первую очередь, в области политики, безопасности и экономики.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о недопуске Ираном российского военного самолета в воздушное пространство страны. Позднее в посольстве Ирака эту информацию опровергли.