Москвичка с собакой отбилась от насильника
На юго-западе Москвы девушка во время прогулки с собакой смогла обратить в бегство мужчину, который домогался до нее. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник рассказал, что инцидент произошел поздним вечером 4 октября в лесу на ул. Профсоюзная. С сообщением о попытке изнасилования обратилась 26-летняя москвичка.
«Возле строительного колледжа к девушке подбежал незнакомый мужчина и попытался снять с нее брюки. Заявительница оказала активное сопротивление», — сказал источник.
Он добавил, что злоумышленник испугался, убежал в лес и «скрылся там».
Жительница столицы рассказала, что нападавший был одет в темно-синюю парку с капюшоном и темные штаны.
В данный момент проводится проверка по факту инцидента.
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