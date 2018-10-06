Москвичка с собакой отбилась от насильника

На юго-западе Москвы девушка во время прогулки с собакой смогла обратить в бегство мужчину, который домогался до нее. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что инцидент произошел поздним вечером 4 октября в лесу на ул. Профсоюзная. С сообщением о попытке изнасилования обратилась 26-летняя москвичка.

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«Возле строительного колледжа к девушке подбежал незнакомый мужчина и попытался снять с нее брюки. Заявительница оказала активное сопротивление», — сказал источник.

Он добавил, что злоумышленник испугался, убежал в лес и «скрылся там».

Жительница столицы рассказала, что нападавший был одет в темно-синюю парку с капюшоном и темные штаны.

В данный момент проводится проверка по факту инцидента.

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