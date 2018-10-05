В Татарстане 18 студентов отравились духами

В педагогическом колледже города Арск, Татарстан, 18 студентов отравились духами, купленными в интернете, 16 человек госпитализированы. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошел 5 октября. На перемене одна из девушек решила похвастаться духами из Китая. Несколько ее подруг также попросили подушиться. Однако через некоторые время они и их одногруппники почувствовали себя плохо. В колледж вызвали скорую помощь.

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«Произошло массовое отравление детей. 18 человек доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы», — сообщили в минздраве Татарстана.

По данным медиков, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело о производстве, хранении или сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.