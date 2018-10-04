В МИД России назвали Бутину политзаключенной
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что задержанная на территории Соединенных Штатов Мария Бутина фактически является политзаключенной. Об этом она сказала во время брифинга.
По словам Захаровой, в ведомстве уделяют особое внимание ситуации с Бутиной. Она подчеркнула, что россиянку арестовали на основе сфабрикованного обвинения.
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«Она безосновательно лишена свободы уже 2,5 месяца и фактически является политической заключенной», — сказала Захарова.
Ранее Захарова во время брифинга заявила, что российская сторона проведет демарш в Госдепартаменте из-за дела задержанной в США россиянки Марии Бутиной.