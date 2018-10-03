В Дагестане при ЧП в школе тяжелые ожоги получили пять подростков

В Дагестане подростки получили серьезные ожоги из-за возгорания неизвестной смеси в спортзале школы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

Согласно информации ведомства, в результате инцидента пострадали пять человек. Младшему из них 14 лет, а старшему — 18.

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«Они получили крайне тяжелые ожоги: от 60 до 90% тела», — заявили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в результате прорыва трубы с кипятком в здании на Измайловском проспекте погибли два человека.