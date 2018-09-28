В МЧС предупредили москвичей о порывистом ветре

В столичном управлении МЧС проинформировали москвичей о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в городе будет облачно. Также ожидается дождь.

«Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — говорится в заявлении.

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В ведомстве порекомендовали жителям столицы переждать непогоду внутри зданий, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что в городе в пятницу, 28 сентября, ожидается до +14°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет составлять от +12 до +14°С. Днем облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 20 м/с.