В Москве по факту хищения 100 шуб из магазина возбуждено дело

В центре Москвы из магазина неизвестные похитили 100 шуб общей стоимостью 20 млн. рублей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по столице.

Сообщается, что по факту хищения 100 шуб возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Как отмечается, инцидент произошел в столичном районе Якиманка. Неизвестные, разбив стекло в двери и повредив неустановленным предметом входную дверь, проникли в помещение магазина на первом этаже.

По данным источника агентства, злоумышленники во время кражи были в медицинских масках. Похищенные шубы они увезли в багажнике автомобиля.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы неизвестные похитили киоск «Мосгорпечати».