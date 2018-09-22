Польский канал уволил сотрудника за унизительное фото Дуды с Трампом

Польский телеканал «Белсат» уволил своего менеджера по продвижению в соцсетях Ивана Шило после того, как опубликовал в фейсбуке «унизительную» фотографию президента Польши Анджея Дуды и американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет «Европейская правда».

Подчеркивается, что «Белсат» финансируется польским МИД.

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Шило опубликовал снимок со встречи лидеров двух стран, на котором Трамп сидит, а Дуда стоит рядом, немного наклонившись. Он также сопроводил публикацию подписью «Слева — президент Польши».

Ряд пользователей усмотрели на этом снимке то, что польский лидер позволил унизить себя и Польшу. На следующий день после публикации снимка Шило заявил, что его уволили с телеканала.

«Меня уволили. Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа», — написал он.

Ранее Дуда объявил о готовности Польши заплатить $2 млрд за размещение на своей территории постоянной американской военной базы. Он также предложил назвать ее «Форт-Трамп».