Daily Mail: в ресторане в Солсбери пострадали русские

Очевидцы сообщили, что люди, плохо почувствовавшие себя в ресторане Prezzo в британском городе Солсбери, были русскими. Об этом сообщает Daily Mail.

Одна из посетительниц ресторана заявила, что сидела рядом с «двумя русскими», которые почувствовали себя плохо во время ужина.

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Остальных посетителей, которые в это время были в помещении, попросили сдать кровь на анализ в местную больницу.

Ранее врачи сообщили, что пострадавшие в ресторане в Солсбери находятся в сознании, им была оказана необходимая помощь.

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