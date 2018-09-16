Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Солсбери
По словам врачей службы скорой помощи, пострадавшие посетители ресторана в Солсбери находятся в сознании, передает «Би-би-си».
По их словам, мужчине и женщине, которые почувствовали себя плохо во время ужина, была оказана помощь.
Отмечается, что к месту прибыли четыре автомобиля полиции и одна скорая помощь.
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Ранее сообщалось, что полиция оцепила ресторан в центре Солсбери из-за плохого самочувствия мужчины и женщины во время ужина.
Прилегающие к заведению дороги перекрыты. Полицейские осматривают место происшествия.
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