Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Солсбери

По словам врачей службы скорой помощи, пострадавшие посетители ресторана в Солсбери находятся в сознании, передает «Би-би-си».

По их словам, мужчине и женщине, которые почувствовали себя плохо во время ужина, была оказана помощь.

Отмечается, что к месту прибыли четыре автомобиля полиции и одна скорая помощь.

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Ранее сообщалось, что полиция оцепила ресторан в центре Солсбери из-за плохого самочувствия мужчины и женщины во время ужина.

Прилегающие к заведению дороги перекрыты. Полицейские осматривают место происшествия.

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