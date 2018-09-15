В ДНР рассказали о задержании при расследовании убийства Захарченко

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал расследование убийства главы ДНР Александра Захарченко, передает РИА «Новости».

По его словам, в рамках расследования по подозрению в причастности к убийству был задержан один человек.

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«Нашими правоохранителями проведен ряд мероприятий. Есть понимание, кто это сделал. Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — рассказал Пушилин.

Также он подчеркнул, что помощь в расследовании убийства Захарченко самопровозглашенной республике оказывает Россия.

Ранее Пушилин рассказал о причастности к убийству главы ДНР западных спецслужб.