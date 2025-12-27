Размер шрифта
Глава Минпромторга рассказал, когда начнется серийный выпуск импортозамещенных Ту-214

Алиханов: серийный выпуск Ту-214 начнется после завершения доработок к 2026 году
Минпромторг России

Серийное производство пассажирских самолетов Ту-214 начнется после завершения всех доработок к 2026 году, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что запуск производства лайнеров будет поэтапным.

27 декабря чиновник посетил Казанский авиационный завод и поучаствовал в церемонии вручения свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции Ту-214. Теперь в самолет будут устанавливать модернизированное отечественное оборудование, а не импортное.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли», — отметил Алиханов.

Он добавил, что в прошлом их выпускала только одна авиакомпания в мире, РФ удалось преодолеть ее глобальную монополию.

Два дня назад министр транспорта Андрей Никитин заявил, что российская авиапромышленность смогла совершить настоящий инженерный прорыв, наладив качественное обслуживание иностранных самолетов, оставшихся в стране после ухода западных компаний. Для этого было организовано около восьми-девяти ключевых технических центров.

Ранее Алиханов объяснил, зачем нужно повышение утильсбора.

