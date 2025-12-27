На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

Размер шрифта
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», — написал он.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого в Брянской области за два часа уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени.

В ночь на 27 декабря дежурные средства ПВО сбили над территорией России семь украинских беспилотников. По данным Министерства обороны России, дроны были уничтожены над Краснодарским краем и Республикой Адыгея.

Ранее силы ПВО сбили пять беспилотников на окраине Калуги.

