Новости. Общество

После удара по Киеву без света остаются более полумиллиона жителей

Минэнерго Украины: более 500 тыс. человек остаются без света в Киеве и области
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

После ночного удара по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области более 500 тыс. человек все еще остаются без света. Об этом сообщает в Telegram-канале украинское минэнерго.

В ведомстве отметили, что власти были вынуждены ввести в регионе аварийные отключения электроэнергии.

В посте говорится, что они затронули и другие части республики. Так, в Черниговской области на севере страны обесточено более 22 тыс. домохозяйств.

Российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.

