Автомобильная пробка перед Крымским мостом увеличилась

Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи состоит из 357 автомобилей

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи по состоянию на 18:00 по московскому времени застряли 357 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 357 транспортных средств», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом автомобильной пробки перед пунктом досмотра со стороны Тамани нет.

В ноябре водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указывать марку, модель, госномер транспортного средства и отмечать, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят. Позднее в Минтрансе заявили об усилении мер безопасности на Крымском мосту в период новогодних праздников.

Ранее глава Крыма Аксенов рассказал о работе над избежанием пробок перед Крымским мостом.