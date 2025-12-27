Тракторист отбил корову от тигров

В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову

В индийском штате Карнатака тракторист проявил невероятное мужество, отбив нападение двух тигров. Об этом сообщает газета Udayavani.

Инцидент произошел 23 декабря в округе Хунсур. Варшит Гоуда работал в поле, когда на него внезапно напали два крупных тигра. Мужчина, не растерявшись, закричал и резко изменил направление движения трактора, заставив хищников отступить. Тигры переключили свое внимание на соседнее поле, где паслась корова, и напали на нее.

Не останавливаясь на достигнутом, Гоуда преследовал тигров и сумел отогнать их, спасая корову от серьезных травм. Животное получило повреждение шеи, но выжило. Тигры скрылись в джунглях.

Местные жители немедленно сообщили о нападении в департамент лесного хозяйства, однако реакция последовала лишь через два часа, и к месту происшествия прибыли всего два охотника. Фермеры выразили возмущение медлительностью лесной службы и потребовали принятия срочных мер для защиты их хозяйств от хищников.

