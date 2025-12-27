Судья, запретивший ЛГБТ и сатанизм, станет зампредом Верховного суда России

Судья Олег Нефедов, который запретил деятельность движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) в России, является единственным кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда (ВС). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, Нефедов стал единственным кандидатом на эту должность. Кроме того, судья претендует на пост председателя Дисциплинарной коллегии суда.

Сообщается, что его кандидатура будет рассмотрена в понедельник, 29 декабря. В настоящий момент он является председателем судебного состава первой инстанции коллегии по административным делам Верховного суда России.

Судья Нефедов получил известность как судья, который запретил в России деятельность международных движений ЛГБТ и сатанизм, а также приостановил запрет «Талибана».

24 сентября Совет Федерации единогласно утвердил бывшего генпрокурора РФ Игоря Краснова в должности главы Верховного суда. Он был единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни.

Ранее Высшая коллегия судей отклонила ряд кандидатур глав судов.