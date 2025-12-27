«Вы чего вообще?» Легенда «Спартака» о потенциальном тренере команды

Экс-игрок Ловчев заявил, что тренера для «Спартака» нужно выбирать не по эмоциям

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» высказался о кандидате на пост главного тренера красно-белых Хуане Карседо, подчеркнув, что наставника надо выбирать правильно.

Так Ловчев отреагировал на заявление экс-игрока «Спартака» Павла Яковлева, который рассказал об эмоциональности Карседо.

«Ребята, ну не так тренера-то выбирают, вы чего вообще? Вы здесь в студии вот так выбираете тренера, а я с ними работал, с великими. Тренер определяется тем, как он к этой команде подходит, какие игроки ему нужны, другое, третье, четвертое. И какой результат он дает в последнее время», — заявил он.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее ветеран «Спартака» назвал катастрофой вариант с Карседо на посту красно-белых.