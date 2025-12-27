Размер шрифта
FPV-дрон взорвался на парковке предприятия под Белгородом

Под Белгородом при взрыве FPV-дрона на парковке предприятия пострадал мужчина
На парковке предприятия у хутора Гаевка взорвался FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. При налете также был поврежден легковой автомобиль. Глава региона выразил соболезнования родственникам местного жителя.

Около полудня в Волоконовском округе Белгородской области местный житель пострадал, когда беспилотник сбросил взрывное устройство над селом Коновалово. Мужчина получил слепые осколочные ранения лица, шеи и ноги и баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Пострадавшего вывезли бойцы добровольческого отряда «БАРС-Белгород» и передали бригаде скорой помощи, которая его госпитализировала.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

