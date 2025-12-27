На Украине сообщили о взрыве в Миргороде

Взрыв произошел в Миргороде Полтавской области, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщает издание «Общественное».

По его данным, в настоящий момент во всем регионе объявлена воздушная тревога.

Ночью несколько взрывов произошли в Киеве. В городе работали системы противовоздушной обороны. Позднее в СМИ появилась информация, что в результате взрывов в украинской столице могли быть повреждены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В частности, местные жители рассказали о прилете по ТЭЦ-5.

Кроме того, в результате взрывов в городе Вышгород, расположенном к северу от Киева, была повреждена инфраструктура Киевской гидроэлектростанции (ГЭС).

По данным Минобороны России, российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В результате треть Киева осталась без тепла, левый берег остался без света, метро обесточено — в Киеве и пригороде Бровары наступил блэкаут.

Ранее на Западе рассказали, что удары России по Украине шокировали НАТО.