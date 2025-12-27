Размер шрифта
В Италии подсчитали убытки из-за запрета экспорта унитазов в Россию

В Италии запрет на экспорт унитазов в РФ грозит потерями около €140 млн
В Италии не досчитаются около €140 млн из-за запрета на поставку сантехники в Россию. Это ощутимый ущерб для многих предприятий-производителей, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, его слова приводит РИА Новости.

«По последним оценкам, запрет на санитарные изделия приведет к ежегодным потерям около 140 млн евро для итальянского сектора», — отметил он.

По словам Трани, если учитывать и другие затронутые товарные категории, то совокупный эффект соответствующих санкций может достигать €250 млн упущенной выгоды.

Евросоюз (ЕС) в 19-м пакете санкций, который вступил в силу 23 октября, среди прочего запретил поставлять в Российскую Федерацию «биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления». Позднее президент России Владимир Путин пошутил на этот счет, отметив, что подобные санкции «дорого обойдутся» европейцам, а унитазы могут понадобится самой Европе, если она продолжит проводить нынешнюю политику в отношении РФ.

Ранее постпредство РФ назвало санкции ЕС «сизифовым трудом».

