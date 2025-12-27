Житель Белгорода рассказал, что в школе города один ученик угрожал другому ножом

Житель Белгорода пожаловался губернатору региона, что ученик одной из городских школ угрожал другому ученику ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Go 31.
По информации источника, после того как родители узнали о произошедшем, они обратились в администрацию школы, но во встрече с руководством им отказали «в очень грубой форме».
Более того, директор школы по телефону сказала, что «все разбирательства произведены» и она не обязана ничего сообщать, после этого разговор оборвался, рассказали родители
«Есть явное намерение замести проблему под ковер», — возмутился родитель.
Он также попросил властей узнать, как ученик смог пронести нож в школу и кто должен нести за это ответственность.
Замминистра образования региона Андрей Мухартов пообещал, что в произошедшем разберутся, уточняет издание.
27 декабря стало известно, что в Тыве на школьника напали с ножом во время новогодней елки.
Ранее в Рязани пьяный ухажер угрожал ножом несовершеннолетней за отказ от близости.