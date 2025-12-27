Размер шрифта
Житель Белгорода рассказал, что в школе города один ученик угрожал другому ножом

Go 31: школьник белгородской школы угрожал ножом пятикласснику
Bill Livingstone/Shutterstock/FOTODOM

Житель Белгорода пожаловался губернатору региона, что ученик одной из городских школ угрожал другому ученику ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Go 31.

По информации источника, после того как родители узнали о произошедшем, они обратились в администрацию школы, но во встрече с руководством им отказали «в очень грубой форме».

Более того, директор школы по телефону сказала, что «все разбирательства произведены» и она не обязана ничего сообщать, после этого разговор оборвался, рассказали родители

«Есть явное намерение замести проблему под ковер», — возмутился родитель.

Он также попросил властей узнать, как ученик смог пронести нож в школу и кто должен нести за это ответственность.

Замминистра образования региона Андрей Мухартов пообещал, что в произошедшем разберутся, уточняет издание.

27 декабря стало известно, что в Тыве на школьника напали с ножом во время новогодней елки.

Ранее в Рязани пьяный ухажер угрожал ножом несовершеннолетней за отказ от близости.

