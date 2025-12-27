Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

«Скажите, что это для лохов»: в Госдуме дали совет родителям, чьи дети просят iPhone

Депутат Милонов посоветовал родителям объяснить детям, что iPhone «для лохов»
FamVeld/Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов посоветовал родителям, чьи дети просят на Новый год iPhone, объяснить им, что такой смартфон — «не цель в жизни». Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Можно всегда спокойно нормальному ребенку объяснить, что айфон — не цель в жизни. И вообще-то айфон — для лохушек и лохов, для понторезов, так сказать. Можно только по приколу айфон иметь. Функционально он проигрывает. Но это если дети не видят, что сами родители страдают по новому айфону, и мама не устраивает папе скандалы из-за того, что хочет накачать себе губы, поехать в Дубай и заиметь новый iPhone 17 Pro Max», — выразил свою позицию депутат.

Милонов полагает, что ключевую роль в этой ситуации играют воспитание ребенка и атмосфера в семье.

«Если в семье ребенок окружен воздыханиями и меркантильными рассуждениями родителей про новые айфоны, еще про что-то, то, конечно, он и копирует поведение своих родителей. Если же ребенок воспитывается нормально, достойно, то да, безусловно, он, может, и захочет мобильный телефон, но не обязательно давать айфоны», — считает он.

Ранее депутат Милонов объяснил, зачем купил себе новый айфон.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516487_rnd_4",
    "video_id": "record::481a4fa1-2c1a-4f4c-a700-0a8dfff4c637"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+