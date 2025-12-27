На Западе рассказали о реакции НАТО на ночные удары России по Украине

Удары российской армии по объектам на территории Украины, состоявшиеся всего за сутки до встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, вызвали шок на восточном фланге НАТО. Об этом пишет издание Politico.
«Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения», — говорится в материале.
27 декабря оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в Х, что самолеты-истребители приступили к операциям, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. В ведомстве также заверили, что операции носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши.
В Минобороны России подтвердили, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В результате треть Киева осталась без тепла, левый берег остался без света, метро обесточено — в Киеве и пригороде Бровары наступил блэкаут.
Ранее инфраструктура Киевской ГЭС пострадала в результате взрывов.