На Западе рассказали о реакции НАТО на ночные удары России по Украине

Politico: удары России по целям на Украине вызвали шок на восточном фланге НАТО

Во время удара ракеты по Киеву, Украина, 10 июля 2025 года

Удары российской армии по объектам на территории Украины, состоявшиеся всего за сутки до встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, вызвали шок на восточном фланге НАТО. Об этом пишет издание Politico.

«Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения», — говорится в материале.

27 декабря оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в Х, что самолеты-истребители приступили к операциям, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. В ведомстве также заверили, что операции носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши.

В Минобороны России подтвердили, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В результате треть Киева осталась без тепла, левый берег остался без света, метро обесточено — в Киеве и пригороде Бровары наступил блэкаут.

Ранее инфраструктура Киевской ГЭС пострадала в результате взрывов.