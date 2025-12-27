Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

На Западе рассказали о реакции НАТО на ночные удары России по Украине

Politico: удары России по целям на Украине вызвали шок на восточном фланге НАТО
Во время удара ракеты по Киеву, Украина, 10 июля 2025 года
Gleb Garanich/Reuters

Удары российской армии по объектам на территории Украины, состоявшиеся всего за сутки до встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, вызвали шок на восточном фланге НАТО. Об этом пишет издание Politico.

«Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения», — говорится в материале.

27 декабря оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в Х, что самолеты-истребители приступили к операциям, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. В ведомстве также заверили, что операции носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши.

В Минобороны России подтвердили, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В результате треть Киева осталась без тепла, левый берег остался без света, метро обесточено — в Киеве и пригороде Бровары наступил блэкаут.

Ранее инфраструктура Киевской ГЭС пострадала в результате взрывов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516583_rnd_5",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+