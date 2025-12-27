В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения

Столичный аэропорт Шереметьево временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:08 мск.

Кореняко уточнил, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Он отметил, что мера была принята для обеспечения безопасности полетов, статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

Кроме того, спустя шесть минут после этой публикации представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений в столичном аэропорту Внуково.

Незадолго до этого временные ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в аэропорту Ярославля (Туношна).

Ранее в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты.