Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения

Росавиация: в Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Столичный аэропорт Шереметьево временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:08 мск.

Кореняко уточнил, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Он отметил, что мера была принята для обеспечения безопасности полетов, статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

Кроме того, спустя шесть минут после этой публикации представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений в столичном аэропорту Внуково.

Незадолго до этого временные ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в аэропорту Ярославля (Туношна).

Ранее в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516553_rnd_5",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+