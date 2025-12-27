Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Бывший чемпион мира Карлсен агрессивно отреагировал на поражение от россиянина

Шахматист Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27516625_rnd_5",
    "video_id": "record::3b650147-9999-4a45-af54-760f70065811"
}

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен агрессивно отреагировал после поражения от российского гроссмейстера Владислава Артемьева в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду. Видеозапись момента опубликована в аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE) в социальной сети X.

Партия между шахматистами завершилась на 29-м ходу. После этого Карлсен, уходя от игрового стола, оттолкнул камеру оператора, который последовал за ним.

По итогам семи раундов Артемьев возглавляет турнирную таблицу с шестью победами и одной ничьей.

Норвежец владел шахматной короной с 2013 по 2022 год. В своем последнем матче на первенство мира он досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего, после чего объявил о том, что больше не будет участвовать в защите титула. В 2022 году Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду и блицу. В том же году Карлсен отказался от участия в борьбе за шахматную корону и она досталась Яну Непомнящему, которого впоследствии обыграл китаец Дин Лижэнь. В 2024 году без участия Карлсена турнир претендентов выиграл Гукеш Доммараджу из Индии, впоследствии став чемпионом мира.

Ранее российская шахматистка необычным способом обошла запрет на национальную символику.
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+