Командующий ВС Швейцарии пожаловался на плачевную ситуацию в армии

Лишь треть личного состава армии Швейцарии обеспечена оружием и экипировкой. Об этом заявил командующий вооруженными силами страны Томас Зюссли в интервью швейцарскому изданию Die Neue Zürcher Zeitung.

«В случае реальной угрозы только треть всех военных будут полностью обеспечены снаряжением и экипировкой», — подчеркнул он.

По словам Зюссли, ему тяжело осознавать, что Швейцария в нынешней ситуации не может считаться обороноспособной. Командующий отметил, что при нынешних темпах развития армии она станет таковой лишь к 2050 году.

В ноябре в Швейцарии состоялся референдум, в ходе которого жители не поддержали инициативу о введении всеобщей обязательной гражданской службы, распространяющейся в том числе на женщин. Большинство — более 84% голосующих — высказались против всеобщей воинской повинности.

До этого в Швейцарии также заявляли о готовности отправить своих военных на Украину.

Ранее в Финляндии заявили о готовности мобилизовать 280 тысяч военных за неделю.