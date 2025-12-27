Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Командующий ВС Швейцарии пожаловался на плачевную ситуацию в армии

Командующий Зюссли заявил о неспособности армии Швейцарии оборонять страну
IMAGO/matthias spicher/Global Look Press

Лишь треть личного состава армии Швейцарии обеспечена оружием и экипировкой. Об этом заявил командующий вооруженными силами страны Томас Зюссли в интервью швейцарскому изданию Die Neue Zürcher Zeitung.

«В случае реальной угрозы только треть всех военных будут полностью обеспечены снаряжением и экипировкой», — подчеркнул он.

По словам Зюссли, ему тяжело осознавать, что Швейцария в нынешней ситуации не может считаться обороноспособной. Командующий отметил, что при нынешних темпах развития армии она станет таковой лишь к 2050 году.

В ноябре в Швейцарии состоялся референдум, в ходе которого жители не поддержали инициативу о введении всеобщей обязательной гражданской службы, распространяющейся в том числе на женщин. Большинство — более 84% голосующих — высказались против всеобщей воинской повинности.

До этого в Швейцарии также заявляли о готовности отправить своих военных на Украину.

Ранее в Финляндии заявили о готовности мобилизовать 280 тысяч военных за неделю.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516571_rnd_7",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+