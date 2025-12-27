Размер шрифта
«Сам создал себе проблемы»: олимпийская чемпионка о Большунове

Журналистка Вайцеховская заявила, что Большунов сам создал себе проблемы
Максим Блинов/РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов сам виноват в своих заболеваниях, поскольку между сборами в зимних условиях улетал отдохнуть в жаркий климат. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале.

«Сейчас Бородавко склонен списывать все проблемы со здоровьем на последствия той тяжелой простуды, а на самом деле — человек сам создал себе проблему. А теперь да, разгребает последствия», — отметила она.

26 декабря Большунов снялся с пятого этапа Кубка России в Кирово-Чепецке. 27 числа старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что лыжник заболел распространенным штаммом гриппа А (Н3N2), называемым «гонконгским».

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Ранее в Норвегии возмутились из-за поведения Большунова.
 
